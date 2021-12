“Me encanta la cocaína” Filtran VIDEO de fuertes declaraciones de Alexis Cervantes

Después de que fuera encontrado con vida el pasado miércoles, tras una semana desaparecido, el basquetbolista mexicano Alexis Cervantes, confesó a través de un video filtrado en redes, que fue “parado” por unas personas debido a su nexo con el cártel de Sinaloa.

"Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba", aseveró Alexis Cervantes

Por lo que, a pesar de ser un deportista profesional, confesó ser un adicto a las drogas además de tener vínculos muy cercanos con el crimen organizado, en especial con el cártel de Sinaloa; calificándose a sí mismo como un “pendejo”.

"Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quiso demostrar algo que no es. Acepto el castigo, la lección la tomo", señaló Alexis Cervantes.