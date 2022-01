La Franja mantendrá su estrategia ofensiva en el encuentro contra Tigres (VIDEOS)

El volante Jordi Cortizo aseguró que enfrentarse a la segunda nómina más cara de la Liga Mx no les asusta, ya que en la cancha son once contra once

El volante del Club Puebla, Jordi Cortizo aseguró que enfrentarse a la segunda nómina más cara de la Liga Mx no les asusta, ya que en la cancha son once contra once y ningún futbolista de Tigres tiene tres piernas o brazos; por su parte el entrenador Nicolás Larcamón aseguró que mantendrán su estilo de juego ofensivo para intentar quedarse con los tres puntos.

En rueda de prensa, el nuevo jugador de la ‘Franja’ mencionó que las grandes nóminas no intimidan a sus compañeros, ya que en el rectángulo verde son once contra once y es deporte, por lo que todo puede pasar, pero para lograr salir con los tres puntos tienen que estar concentrados los 90 minutos.



"Van a ver un Jordi que se va a matar por el equipo siempre y pondré calidad"?@JordiCortizo habló sobre el partido del sábado ante los TI-GUE-RES ?



RT si crees que hará un GRAN papel con #LaFranjaQueNosUne?



Da clic aquí para ver la conferencia GRATIS en #FranjaPlay ??

— Club Puebla ? (@ClubPueblaMX) January 14, 2022

En cuanto al tema de la nómina, el futbolista mencionó que eso no juega, si bien, los regiomontanos son conocidos por tener figuras de talla internacional, aseguró que también el plantel del Puebla tiene calidad suficiente para encarar este tipo de encuentros, por eso juegan en la Liga Mx.



"Este equipo no se espanta de nadie, al final todos son once jugadores, no tienen ni tres brazos o tres piernas, ni mucho menos, sabemos que la calidad la tienen todos los equipos, todos los jugadores por eso están en primera división, sabemos que hay que estar concentrados, a la hora de jugar no juegan salarios, nómina ni nada de eso”, mencionó.



Hay que recordar que de acuerdo con la última medición de Transfer Markt, este sábado se enfrentará la segunda nómina más poderosa del futbol mexicano, Tigres, con un valor de 73.3 millones de euros, mientras que la ‘Franja’ es la más humilde, ya que apenas vale 20 millones de euros.

Tenemos que salir por los tres puntos: Larcamón

Por otra parte, el director técnico ‘camotero’, Nicolás Larcamón reconoció que la intención del equipo es regresar a la Angelópolis con los tres puntos, pero para ello tendrán que estar muy finos en el tema de la definición y no renunciar al estilo de juego que los ha caracterizado desde que tomó las riendas del plantel.



"Vamos al Volcán a traernos puntos. Y si son 3, mucho mejor."?



Buenas noches, tuiterx. ¿Tendrás 7 minutos y 31 segundos para escuchar sobre el Larcamonismo? ?



Da clic aquí para ver la Conferencia del DT de #LaFranjaQueNosUne? GRATIS en #FranjaPlay ??

— Club Puebla ? (@ClubPueblaMX) January 14, 2022

En este sentido, reconoció que los felinos son un equipo con grandes individualidades y mucha calidad, pero mencionó que es por eso que no se deben dejar intimidar y hacer el futbol que han demostrado en el último año.