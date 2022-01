El Club Puebla visita a los Tigres; hace cuatro partidos que no logra derrotarlos

Para este enfrentamiento todavía no contará con su refuerzo estrella, Federico Mancuello, quien no ha sido inscrito ante la Liga Mx

El Club Puebla visitará a Tigres en la segunda jornada del Clausura 2022, en la que buscará cortar una racha de cuatro partidos seguidos en los que no le puede ganar a los felinos; sin embargo, para este enfrentamiento todavía no contará con su refuerzo estrella Federico Mancuello, quien no ha sido inscrito ante la Liga Mx.



El equipo ‘camotero’ continua con un inicio complicado en su calendario, pues este fin de semana tendrá una difícil visita al Estadio Universitario de Nuevo León, para medirse a Tigres, equipo que históricamente se hace fuerte en su casa, con su afición; sin embargo, la última victoria camotera se dio en ese recinto en el Apertura 2019.

En el plano futbolístico, ambos equipos vienen de empatar en su debut en el presente torneo, en el caso de los ‘camoteros’ lo hicieron contra el Club América en calidad de local, mientras que los felinos rescataron un punto del duelo contra Santos en los últimos instantes del partido.

Mientras que, entre los hombres a seguir de ese enfrentamiento, está el volante ‘camotero’, Maximiliano Araujo, quien además de ser el único futbolista que ha podido marcar en el presente torneo, se perfila para ser el nuevo referente en ofensiva del equipo, pues desde la llegada de Nicolás Larcamón al banquillo poblano suma cuatro goles y una asistencia.

Sin embargo, el equipo ‘camotero’ seguirá sin poder contar con Federico Mancuello, pues hasta el cierre de esta edición, el argentino no ha sido registrado y no aparece como jugador de la ‘Franja’ en el portal de la Liga Mx, a pesar de que el entrenador dijo que su pase está listo y puede ser elegible.

Por su parte, los Tigres tienen un plantel lleno de figuras, todas encabezadas por el francés André-Pierre Gignac, quien ha sido el mejor jugador de la liga desde su llegada en 2015, aunque también comparte vestidor con el último campeón de goleo, Nicolás López, quien fue el goleador del torneo anterior con nueve tantos.

En este sentido, es importante recordar que los Tigres son considerados por el portal Transfer Markt como la segunda nómina más poderosa de todo el futbol nacional, con un valor de 73.3 millones de euros, mientras que la ‘Franja’ es la más humilde, pues apenas alcanzan un precio de 20 millones de euros.

Este sábado en punto de las 19:00 horas ambos equipos se verán las caras en el Volcán de San Nicolas de los Garza, el encuentro será transmitido por televisión abierta a través de Canal 5 o TUDN.