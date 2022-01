Detienen a Julio César Chávez Jr. por presunta portación de arma (VIDEO)

Julio César Chávez Jr., boxeador de origen mexicano, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, mientras viajaba en su vehículo; elementos de la Policía Ministerial buscaban revisarlo por presunta portación de arma.



Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq

— Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

A través de un video que circula en redes sociales, el pugilista informó que fue detenido por los ministeriales, sin embargo, se negó a bajar de su coche mientras hacía una transmisión en vivo.



"¿Por qué me detiene?", pregunta Julio César Chávez Jr. mientras transmitía los hechos en video. Los policías le pidieron bajar del automóvil para "hablar".



"Para empezar estás armado", señalaron los oficiales y además le informaron que tenían la consigna de "entregarlo a la base", razón por la que el Junior continúo preguntando bajo qué argumentos lo detenían, pues él iba saliendo de su casa.

Por su parte, un acompañante de Chávez Jr., que estaba también en el vehículo, llamó al gobernador Rubén Rocha Moya por petición del pugilista, aunque no se supo a ciencia cierta para qué.

Los hechos ocurrieron cerca de la plaza Galerías de Culiacán, Sinaloa, en "la mera esquina". No se sabe cómo fue que el boxeador logró salir de los policías, pero, señaló en sus redes sociales que "no era justo", que le dieran ese trato, pues es "como mejor me veo en años"

Con infomación de: Milenio