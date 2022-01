Recuerda Barak Fever el día que casi golpean a Martinoli por "chismoso" en TV Azteca

El periodista Barak Fever, recordó el día en que Christian Martinoli, casi es golpeado por los que eran sus compañeros en la redacción de TV Azteca, ya que el comentarista no sabía cómo se manejaban las formas de trabajo en la empresa.

Fue en entrevista en el podcast “Me quiero volver chango”, que Barak Fever y Alejandro Blanco, evidenciaron que Martinoli habría entrado a TV Azteca con el pie izquierdo, ya que rompió un acuerdo que había en el área de deportes, de que solo el personal de nuevo ingreso, trabajaba sábados, domingos y días festivos, por lo que delató a sus compañeros de trabajo.

“Entonces Martinoli no sabía de este arreglo y creo que la primera chamba que le pidió David que hiciera fue aparecer en la redacción un sábado y él no encontró a nadie, había muy poca gente, describió, Christian se encuentra el lunes o martes a David Faitelson en el elevador y le pregunta '¿cómo te fue?, y él respondió 'bien, pero no había nadie'. O sea, nos echó de cabeza Martinoli, así entró, cosa que generó mucha molestia, sobre todo en Polo Díaz de León y en Carlos Aguilar”, aseveró Barak Fever.