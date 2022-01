Adama Traore regresa al Barça; aquí su gol en el Camp Nou (VIDEO)

Este jueves el mercado de fichajes sorprendió para los culés, luego de que se anunciara el fichaje de Adama Traore al FC Barcelona para lo que resta de la temporada.

De acuerdo a Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en los Mercado de Fichajes, el canterano blaugrana será presentado en el Camp Noh el próximo lunes, tras llegar a un acuerdo con el Wolverhampton de la Premier League.

Adama Traoré to Barcelona, done deal and here-we-go. Loan with buy option [not mandatory] for €30m plus bonuses. Barça will cover 100% of the salary until June. ?? #FCB



Deal to be signed on Friday, as per @David_Ornstein.

Enhorabuena a @martinezferran @gerardromero @sport ? pic.twitter.com/QQCIVpnSrD