Club Puebla recibe a Xolos en el Cuauhtémoc en un partido sin miedo a Covid

El Club Puebla intentará conseguir su primera victoria en casa, esta noche cuando reciba en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a Xolos, partido que quedó pendiente de la tercera fecha porque el equipo fronterizo presentó un brote de coronavirus; sin embargo, los ‘camoteros’ llegan al encuentro con cuatro bajas.

El conjunto ‘camotero’ se vio perjudicado por la reprogramación del encuentro, pues por intereses de la Liga Mx y Tv Azteca se tuvo que disputar este viernes a pesar de la fecha FIFA, razón por la que el equipo ‘camotero’ no podrá contar con su portero Antony Silva y el mediocampista Pablo Parra.



Además, no podrá contar con la presencia del capitán Javier Salas, quien desde la pretemporada presentó problemas físicos, los cuales no le han permitido debutar en el Clausura 2022. También se suma la baja por contagio de coronavirus la de otro jugador, sin embargo, no se reveló su identidad.

Ya en el plano futbolístico, el equipo ‘camotero’ también busca romper una hegemonía que tienen los Xolos, pues en los cinco últimos enfrentamientos entre estas escuadras, los fronterizos registran tres victorias, por solo un empate y una victoria poblana en el Clausura 2020.

A su vez, el foco de la afición ‘camotera’ estará puesto en el posible debut del refuerzo bomba de la temporada, Federico Mancuello, quien ya fue inscrito y podrá ver actividad este fin de semana, además de Maximiliano Araujo, pues es el mejor jugador a la ofensiva de los ‘camoteros’.

Por su parte, el futbolista a seguir de los Xolos, es el volante argentino Ariel Rodríguez, pues en el flojo inicio de torneo de los fronterizos, es el único jugador que ha podido marcar gol en las dos jornadas que han transcurrido.

Hay que recordar que este encuentro se tenía que haber disputado el viernes pasado, sin embargo, los Xolos reportaron hasta 10 casos positivos de coronavirus, por lo que se tuvo que aplazar la jornada.

El duelo se diputará este día en punto de las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. El inmueble está habilitado para recibir al 85 por ciento del aforo, es decir 38 mil espectadores, además el duelo será transmitido por la aplicación de Azteca Deportes y en televisión de paga por ESPN.