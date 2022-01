'Es lindo vernos en el tope de la tabla' dice Nicolás Larcamón sobre liderato del Club Puebla

Se muestra prudente Nicolás Larcamón a pesar de que el Club Puebla amaneció como líder del Clausura 2022 tras vencer 3-1 a Tijuana y gracias a la mejor diferencia de goles que tiene en comparación con Cruz Azul y Atlas.

De acuerdo con El Universal, Larcamón fue cuestionado sobre si le sorprende alcanzar ese puesto, a lo que comentó que es muy temprano para pensar en celebraciones, sin dejar de aceptar lo dulce que es tener a su equipo jugando bien y ya con dos triunfos.



"No sé si sorprende, el primer semestre logramos la tercera posición después de transcurridas 17 fechas, que creo que es algo más difícil, que personalmente me enorgulleció muchísimo. La realidad que es muy lindo vernos en el tope de la tabla aunque en igualdad de puntos", comentó en conferencia de prensa.





"Es una sensación linda, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es muy relativo, es una tercera fecha y restan 14 juegos por delante. Va a ser un recorrido muy exigente", abundó.



Dijo también que fue una semana complicada para trabajar, ya que no había certeza de cuándo podrían desarrollar el partido, algo que no podía ir más allá de esta semana para no complicar los ya apretados calendarios.

