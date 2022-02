Barcelona vs Atlético de Madrid partidazo en el que ambos se juegan mantenerse en puestos de Champions

Este fin semana el encuentro que destacará de entre los demás, será el Barcelona vs Atlético de Madrid, el cual se disputará este próximo domingo por la mañana.

El partido que robará foco este fin de semana, será el encuentro entre Barcelona vs Atlético de Madrid, el cual se jugará este próximo domingo en punto de las 09:15 de la mañana, siendo un duelo en el que ambas escuadras buscan mantener vivas las esperanzas de seguir en puestos de Champions League.



❝Es un honor estar en el Barça. Estoy para ayudar y dar lo máximo❞@Auba pic.twitter.com/bFGA5nOH5O

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2022

La escuadra blaugrana, llega a este partido con la nueva contratación de Paul Pierre Aubameyang, quien a último minuto logró ser fichado por el Barcelona, por lo que se convertirá en el referente de ataque de los culés.

Por su parte los colchoneros llegarán a este encuentro con una baja sensible, que es la del ex jugador del Barcelona, Antoine Griezmann, debido a que presentó carga muscular por lo que el técnico del Atlético, Diego “Cholo” Simeone no podrá contar con el futbolista Francés.



Atleti out of context ? pic.twitter.com/FQhsxTvqFP

— Atlético de Madrid (@Atleti) January 22, 2022

En ese sentido, si el Barcelona no logra derrotar al Atlético de Madrid, estaría alejándose de los puestos de Champions League y solo disputaría la Europa League, siendo de nueva cuenta otro fracaso para el nuevo presidente blaugrana Jan Laporta.

Continuidad del Cholo Simeone pende de un hilo

Por su parte, la continuidad de Diego Pablo Simeone al frente de los colchoneros, pende de un hilo, ya que si derrota al Barcelona asegurará seguir dirigiendo al Atlético, pero si los blaugranas vencen a los colchoneros, el “Cholo” tendría pie y medio fuera del equipo.

Este apasionante duelo, lo podrás ver a través de la señal de Sky Sports, o si lo prefieres, estará disponible plataforma de YouTube en los canales oficiales tanto de Barcelona como de Atlético de Madrid, podrás disfrutar de la narración de audio en vivo del partido.