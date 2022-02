“Los sueños se hacen realidad”, así festejó Donovan Carrillo calificar a la final de patinaje en los Juegos Olímpicos (VIDEO)

Esta noche, el patinador, Donovan Carrillo, logró posicionarse entre los mejores lugares de la noche en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Donovan consiguió el lugar número 3 en la tabla, logrando pasar a la final de Estilo Libre, con un gran desempeño en saltos y una gran actitud.

Con una gran presentación al sonoro de Black Magic Woman de Carlos Santana, el mexicano logró su puntuación de 79.69 puntos.

From having to train in a shopping mall ice rink to the Olympics!



In a country with barely any Olympic size ice rinks, and against all obstacles, Donovan Carrillo will be the first figure skater from Mexico in 30 years.



@DonovanDCarr pic.twitter.com/aameell8DS