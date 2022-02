Carlos Vela anuncia su retiro de la Selección, ahí tienen a “Chucky, Tecatito y Lainez“ (VIDEO)

Uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, Carlos Vela, quien milita en la MLS cerró definitivamente las puertas la Selección Mexicana, asegurando que es momento de los jóvenes.

En entrevista para ESPN, Vela señaló que no volverá a vestir la playera de México, excusando que hay grandes jugadores jóvenes como Diego Lainez, Hirving Lozano y Jesús Corona.

El ariete señaló que está enfocado en tener una gran temporada con LAFC, pues asegura que puede ser el mejor jugador de la MLS y por ende todavía no piensa en el retiro.

“Si físicamente las lesiones me respetan puedo ser el mejor de esta liga (MLS) y eso es lo que busco. Siempre digo que me quedan dos o tres años a buen nivel, de seguir compitiendo con los mejores y después de ahí veré cómo estoy mentalmente, cuando note de que no estoy disfrutado o no estoy como quiero estar, directamente diré que es el momento de dejarlo“, comentó.