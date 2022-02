Acusan que Rogelio Funes Mori de insultar a México: “país de mierda” (VIDEO)

El delantero argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, se habría referido a México como “un país de mierda”, a su regreso a tierras aztecas luego de su participación en el Mundial de Clubes donde Monterrey quedó en quinto lugar.

[COMENTARIO AL DÍA?️??]



Me cuentan de la aduana que Funes Mori cuando llegó a Monterrey traía sobre equipaje. Traía artículos que pasaban los 500 dólares. Me cuentan que el argentino insultó a los aduanales. A mí no me extraña. Siempre ha sido una persona grosera



?️@WillieMty pic.twitter.com/4eCXUuZaZv