Aztecas de la UDLAP están muertos: no tienen campo ni liga

A pesar de que los Aztecas de la UDLAP retomarán sus entrenamientos presenciales, no contarán con una liga para volver a jugar, pues Conadeip todavía no tiene un calendario para las actividades 2022. Además hay que recordar que no participan en Onefa desde el año pasado por el conflicto en la institución.

A través de un comunicado, la Universidad de las Américas Puebla anunció que los equipos representativos, incluidos los Aztecas de fútbol americano, volverán a los entrenamientos presenciales el próximo lunes en la UMAD, derivado del convenio que firmó el Consorcio Universitario.

Aunque, los integrantes del equipo de fútbol americano revelaron a CAMBIO que a pesar del comunicado no han recibido una notificación oficial sobre el regreso a los entrenamientos presenciales, por lo que esperan que no sea un comunicado con fines políticos.

Sin embargo, aunque los Aztecas regresen a las actividades presenciales no podrán volver a jugar partidos oficiales, pues no hay una liga disponible para su participación, además de que no se podría jugar en el Templo del Dolor por el conflicto legal por el que atraviesa la institución.

En este sentido, la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) no ha emitido el calendario de actividades para el presente año; sin embargo, en el comunicado la UDLAP anunció que el regreso a los entrenamientos presenciales de cara a la reanudación de dicha liga.

Por su parte, desde la temporada 2021 los Aztecas de la UDLAP no participan en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, A.C (Onefa) por los problemas legales que atraviesa la institución, mismos que tienen sin poder ingresar a las instalaciones a los miembros de la comunidad universitaria.