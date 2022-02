Diego de Buen asegura que duelo vs Chivas será una verdadera final que quieren ganar

El futbolista del Club Puebla Diego de Buen aseguró que el duelo del fin de semana contra Chivas es una verdadera final, pues reafirmaría lo hecho en el primer tercio del campeonato.



Las palabras sobran. ?? pic.twitter.com/YzorQFt8Ek

— Diego de Buen Juárez (@DiegoDBuen) February 19, 2022

En rueda de prensa el defensor mexicano señaló que de obtener los tres puntos en Guadalajara se confirmaría como uno de los mejores arranques de torneo de la historia.

Sin embargo, mencionó que todos los récords y marcas rotas hasta el momento no cuentan dentro del terreno de juego, pues son 90 minutos once contra once futbolistas.

Este sábado en punto de las 19:00 horas se medirán en la cancha del Estadio Akron estas escuadras en duelo correspondiente a la séptima fecha del campeonato.