Ni Nike ni Adidas tienen interés en el Club Puebla pese al buen juego de Larcamón

Al Club Puebla se le acaba su contrato con Umbro, sin embargo, no será una marca de talla mundial como Adidas o Nike la que vistan a la Franja la próxima temporada, debido a que estas firmas no maquilarían la ropa del equipo camotero.

Fuentes confiaron a CAMBIO que estas empresas sólo permiten el uso de la marca y la comercialización, sin embargo, no fabrican la utilería del equipo, lo que representaría un gasto para el equipo de la Angelópolis.

Sin embargo, a pesar de qué hay pláticas con Umbro para una posible renovación, otras marcas mexicanas que ya vistieron al Puebla como son Charly y Pirma son las más adelantadas.

El tema con Adidas y Nike ya ocurrió en el fútbol mexicano, con equipos como Xolos y Morelia, quienes tenían que maquilar sus propios uniformes cuando estas empresas los patrocinaban.