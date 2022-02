La UEFA le quita a Rusia la final de la Champions; ahora se disputará en París

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha provocado que la UEFA haya tomado la decisión de cambiar el lugar de la final de la Champions League el 28 de mayo, inicialmente previsto en San Petersburgo. Por eso París será la que finalmente alberge el gran evento.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️