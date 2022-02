¡Por culpa de Putin! FIFA expulsa a Rusia del Mundial de Qatar 2022 (VIDEO)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), anunció de manera oficial que ha expulsado a la selección de Rusia del Mundial de Qatar 2022, debido a que hizo caso a las recomendaciones de la COI, con el fin de proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales.

La UEFA, también tomó la decisión de eliminar a todos los equipos rusos de toda competición europea, tal es el caso del Spartak de Moscú, quienes de clasificaron a octavos de final en la Europa League, por lo que quedarían eliminados de la competición.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm