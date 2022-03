¡No jugará más la Champions! Héctor Herrara llegará al Houston Dynamo

El crack mexicano Héctor Herrera que milita en el Atlético de Madrid llegará en la Major League Soccer (MLS).

Tras dos años en el Atlético de Madrid, todo parece indicar que el seleccionado nacional jugará en el Houston Dymano, de acuerdo al periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Hector Herrera will join Houston Dynamo in July, agreement confirmed as reported by @LuisOmarTapia. He’s gonna sign until 2025 once details will be sorted out. ???? #MLS



Herrera will complete current season with Atletico Madrid. pic.twitter.com/ctV17pSIMF