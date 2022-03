¡Ni mi abuelita! Ronaldinho no sabía sacar dinero del banco cuando jugaba en Querétaro

Increíblemente el mejor jugador del mundo que ha militado en la Liga MX, Ronaldinho Gaúcho, no sabía que podría retirar dinero del banco cuando vestía los colores del Querétaro en el 2014.

De acuerdo a su ex compañero con los Gallos, Emanuel “Tito” Villa, el astro brasileño no sabía que podía sacar dinero del banco a sus 35 años de edad, debido a que su hermano le manejaba todas las finanzas.

“Tito” relató que Ronaldinho le fue a pedir un préstamo de 30 mil pesos al club porque su hermano había salido del país.

“Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice ‘oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana’. El conta le dice ‘pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras’. Dinho le dice ‘¿a poco yo puedo sacar?’”.