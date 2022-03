El dinero ya lo tengo, peleo por dejar un gran legado: Canelo Álvarez

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que se enfrentará el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol, comentó que cada combate lo ve como un reto para él, para reafirmar su lugar en el boxeo mexicano.

“El dinero ya está ahí, ya no es un problema, me importa hacer un legado y quiero hacerlo crecer”, comentó a Ernesto Amador para No Puedes Jugar Boxeo y El Universal Deportes.