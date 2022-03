Liga MX pospone partidos del domingo por trifulca en Querétaro (VIDEO)

Altos mandos de la Liga MX, tomaron la decisión de posponer los partidos restantes de la jornada 9, luego de los terribles acontecimientos de esta tarde, cuando aficionados invadieron la cancha del Estadio Corregidora debido a una pelea entre porras del Querétaro y Atlas.



El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r

— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022

En ese sentido, los partidos Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs Atlético de San Luis, se reprogramarán para disputarse en días posteriores, por lo que la Liga MX tomó esta decisión como muestra de solidaridad para las personas violentadas esta tarde en el Estadio Corregidora.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, señaló que se abrió una carpeta de investigación para aclarar todo lo ocurrido por el incidente violento entre porras del Querétaro y Atlas, además puntualizó que habrá cero tolerancia para los responsables.

Cabe destacar, que fue esta tarde que se desató la violencia entre porras del Querétaro y Atlas, derivado a peleas entre aficionados de ambas escuadras, lo que derivó en 22 personas lesionadas, dos de gravedad, sin embargo, no se reportan fallecidos.

Con información de Mediotiempo