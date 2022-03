Chelis le reclama a Mike Arriola por violencia en partido de Queretaro vs Atlas

El ‘Chelís’, exigió a Arriola que tome cartas en el asunto sobre lo que sucedió en el partido de Querétaro vs Atlas en el Estadio Corregidora

Tras las agresiones en el Estadio Corregidora durante el Querétaro vs Atlas, Mikel Arriola apareció en el programa ‘Futbol Picante’ para anunciar la suspensión de actividades en la Liga MX; no obstante, se limitó a un discurso que molestó a los comentaristas. Jorge Pietrasanta, Mauricio Ymay, José Luis ‘Chelís’ Sánchez y Paco Gabriel de Anda no se guardaron nada.



El Chelís hablando de frente con Mikel Arriola: pic.twitter.com/iUX9DYJXwB

De acuerdo con Sopitas, particularmente el ‘Chelís’, exigió a Arriola que tome cartas en el asunto sobre lo que sucedió en Querétaro. En más de una ocasión le reclamó que él tiene el poder para cambiar el panorama del futbol mexicano y la respuesta, otra vez, fue bastante limitada.



“Vamos a investigar y sancionar los hechos, que de eso no quede duda. De ahí aprovechar con los dueños para tomar decisiones, es una gran oportunidad para poner punto final a los pseudoaficionados, a la gente que expresó su odio y criminalidad. Ten por seguro que lo vamos a hacer“, dijo el directivo.



Ante los cuestionamientos de los presentadores, Mikel Arriola dejó varias citas que ponen en duda la relación que hay entre Liga MX, clubes y barras. Los hoy delincuentes parecen tener mayor poder que los mismos directivos dentro de los estadios y habrá que esperar para conocer las sanciones.

Sobre la identificación de los miembros de las barras: “Los clubes son los responsables de la relación con las barras y si van con antecedentes, eso agrava la responsabilidad de los involucrados. Se tiene que revisar la relación del club con la liga y del club con sus grupos de animación. Los aficionados de Querétaro también sufrieron, las familias, frente a grupos de desadaptados que serán apartados de nuestros futbol“.

