Adolfo Ríos se puso el traje de Spiderman: así bajó a la barbarie a falta de policías (VIDEO)

Ante los violentos hechos en el Estadio de la Corregidora de Querétaro, el director deportivo de los Gallos Blancos, Adolfo Ríos bajó desde su palco para intentar frenar la barbarie.

A través de redes sociales circula un video en el que se aprecia a Adolfo Ríos, bajando como “Spiderman” a la cancha en el Estadio La Corregidora para intervenir en la golpiza contra aficionados del Atlas.

El exportero de clubes como Necaxa, Veracruz y América brincó la barda de su palco entre los gritos de algunos seguidores que le pedían que no bajara ante lo descontrolado de los hechos violentos: "No, no bajes wey".

Haciendo caso omiso, el directivo continuó su camino y fue auxiliado para bajar de la zona de tribunas y llegar a una rampa que lo condujo a la cancha, donde hizo lo que en sus posibilidades estaba para tranquilizar a algunos aficionados atlistas que temían por su vida.

Adolfo Ríos señaló que se encontraba viendo el partido junto a su hijo, a quien tuvo que resguardar para evitar cualquier desgracia, recordando que en esa gresca resultaron heridas 26 personas -según las cifras oficiales-, de las que 21 ya recibieron el alta médica.

El martes será un día clave para el futuro de los Gallos Blancos dentro del futbol mexicano profesional porque en la Asamblea de Dueños extraordinaria, tal y como el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, lo comentó el fin de semana, la desafiliación es una de las posibles medidas tras los hechos violentos.



#VerguenzaNacional

Que quede claro que la culpa no es de Adolfo Ríos, ni del Club Gallos Blancos si no de esa aficion de enfermos #ASESINOS gente demente y sin neuronas, ellos son los culpables de que el fútbol mexicano sea una #VerguenzaMundial pic.twitter.com/cyAXGTOs4H

— Presunto Twiitero : NEWS ? (@TwiteroMen) March 6, 2022

Con información de MedioTiempo