"Pensé que mi hijo estaba muerto", así narra el papá de Chava el calvario que vivió cuando lo vio los videos en redes

Salvador Silva, padre de Chava Silva, contó cómo vivió el calvario al ver los videos de lo que había pasado en el estado de La corregidora, al ver a su hijo casi muerto en videos.

De acuerdo con Milenio, relató que se encontraba con sus amigos en Guadalajara cuando le enseñaron un video de lo que estaba sucediendo durante el partido al que había acudido su hijo, por lo que hizo las maletas y fue en busca de Chava Silva.

Asimismo, le preguntaron sobre lo qué sintió al ver los videos en los que su hijo era agredido, y parecía muerto:

"No sabíamos nada hasta que nos comunicamos con su amigo, yo estaba jugando en el Occi jugando y un amigo me enseñó lo que estaba pasando en Querétaro y ah caray y me acordé de que estaba mi hijo acá y nos venimos en joda, no sabíamos nada, mi esposa así lo vio y yo no pude verlo y me dijo que estaba como muerto, todo golpeado, desnudo, mal ya ayer lunes me tocó estar con él estaba sedado y muy hinchado de la cara, ayer por la noche me abrazó y no puede ver porque tiene los ojos cerrados por los golpes y gracias a Dios y gracias a los doctores que lo han mantenido de maravilla. De la gente del estadio no puedo hablar, yo no sé, yo no estuve acá, mucha gente me dice que están avergonzados por lo del sábado; pero gracias a Dios hoy ya le darán de comer y lo más importante es que no hay fractura en la cabeza y estamos esperando qué acontece".