Confunden a ciudadano de Hidalgo con agresor del Estadio Corregidora ¡ya lo quieren linchar!

Luego de la barbarie ocurrida en el Estadio Corregidora de Querétaro, un vecino del municipio de El Arenal, Hidalgo, fue confundido con uno de los agresores.

El afectado identificado como Gilberto Pérez Campero señala que ha sido confundido con un integrante de la barra del Querétaro, esto luego de que una persona publicó sus perfiles en redes acusándolo.

Gilberto decidió alzar la voz y dejar en claro que no se trata de él, mencionó que el motivo del video es para “hacer frente a las difamaciones”, es que a parte de la lejanía de su municipio con el estado de Querétaro, no hay manera de que sea él la persona con la que lo están confundiendo, pues no le gusta el futbol y el pasado sábado se encontraba asistiendo al velorio de un familiar y posteriormente se trasladó al municipio de Actopan.

El hidalguense señala que tiene como pruebas el ticket de un refresco que compró ese día, con la hora marcada, así como capturas de su ubicación guardadas en su celular, por lo que sería imposible que hubiese estado en el estadio.

Gilberto asegura que quiere limpiar su imagen pero teme por la integridad tanto propia como la de su familia y amigos, ya que ha estado recibiendo amenazas que atentan contra su vida; hace un llamado a dejar de compartir su información personal pues tiene miedo de que le hagan algo “por una persona que quería ganarse la noticia o tal vez quería jugar una mala broma”, dijo.

con información de Milenio