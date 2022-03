¡Perdóname!, dice Raúl tras ser entregado por su mamá tras la batalla campal en Querétaro (VIDEO)

Tras los hechos ocurridos en el Estado La Corregidora en Querétaro, donde barras de Gallos Blancos contra los rojinegros, terminó en tragedia al desatarse una batalla campal, dejando a varios lesionados de gravedad, como el caso de Esteban con derrame cerebral.

Él es “Raúl”, el joven que fue entregado por su madre a las autoridades tras la riña en el Estadio Corregidora. Y la violencia en Michoacán no para, asesinaron al alcalde de Aguililla y grupos criminales se enfrentaron en Nuevo San Juan Parangaricutiro:

Sin embargo, días después del suceso, fueron detenidos algunos implicados de la barra “La Resistencia” de Querétaro, pero Raúl, aficionado de los Gallos, fue entregado por su mamá a las autoridades.

De acuerdo con Raúl, en una entrevista para el programa de noticias con Ciro Gómez Leyva, él aseguró que los rojinegros comenzaron a agredir a los de Querétaro cuando se salieron de ‘su reja’.

“Hay un video donde me están pegando. Me quedé un rato inconsciente, ubiqué a la persona que nos pegó a mi sobrino, a mi tío y a mí. Bajé al campo y ahí lo encontré, llevaba un metal y se lo aventé, pero no le pego”, menciona Raúl.