¡Gallos Blancos de Sinaloa! Gobierno quiere al equipo en territorio culichi

Luego de que el equipo de Gallos Blancos tiene que cambiar de directiva por la sanción de la Liga MX, en el gobierno de Sinaloa ya tienen contemplada la posibiidad de llevar al equipo a la ciudad e Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que ya hubo acercamientos del Grupo Caliente para que el equipo salga de Querétaro y llegue a territorio culichi.

Mocha Moya, confirmó estaría dispuesto a concretar la operación con los actuales dueños de Gallos Blancos, pues sabe lo que significaría para ellos tener futbol de Primera División.

Además explicó que antes de cualquier cosa debe asegurarse de las condiciones que Grupo Caliente tiene, y con base en ello analizar la situación, pue aseguró que le gusta ver a la gente disfrutar del futbol.

"En primer lugar que no se quieran venir nada más porque no los quieren un año, segunda es cuales son las condiciones en las que podemos recibirlos. No me desestima el asunto, he ido al de Mazatlán y me gusta ver el río de gente que va a los estadios".