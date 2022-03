¡Mal educado! Amaury Vergara le niega el saludo a Higuera: no te me vuelvas acercar nunca (VIDEO)

El odio que le guarda el dueño de Chivas, Amaury Vergara al ex directivo del equipo, José Luis Higuera es “grande”, tanto que hasta el saludo le negó y todavía lo amenazó.

La relación que tuvieron cuando Higuera estuvo en Chivas no terminó en buenos términos y eso quedó en evidencia cuando ambos personajes se encontraron a las afueras del Salón de la Fama del futbol mexicano.

El propietario del Rebaño repartía algunos autógrafos a aficionados que se acercaron a él cuando Higuera salió del recinto e intentó saludar a Vergara; sin embargo, este le negó la cortesía.

"No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", le respondió Amaury a Higuera.