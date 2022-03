Hoy juega el Puebla y aquí te decimos todo lo que NO puedes hacer si vas al partido

Esta noche juega el Puebla contra Santos en el Estadio Cuauhtémoc y para reforzar la seguridad en el inmueble la Liga MX y el gobierno estatal implementaron medidas que deben acatar los aficionados.

Si vas al estadio es obligatorio que lleves una identificación para poder acceder, además de que habrá una implementación de un sistema de reconocimiento facial.

Todo aquel que se niegue a develar su identidad, no podrá acceder a los inmuebles del futbol mexicano.

Los niños no podrán acceder con los grupos de animación del Puebla que serán reubicados en la rampa sur.

Las barras visitantes no tendrán acceso al Cuauhtémoc, ni aficionados en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas.

Habrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas, los aficionados no podrán acceder al encuentro con cinturones, encendedores, audífonos, armas punzocortantes, maquillajes, objetos de vidrio, entre otros accesorios que puedan ser usados para generar violencia.

Aquí te dejamos las 20 medidas de seguridad que el gobierno del estado acordó con el Club Puebla: