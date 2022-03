Atlantis no piensa dejar la lucha libre: “Si me retiro, muero”

El luchador representativo de la Lucha Libre mexicana, Atlantis habló sobre si es posible que se retire pronto de los cuadriláteros.

En una entrevista con Milenio, el luchador señaló que no se imagina dejando la lucha libre, sin embargo no se ve luchando a los 80 años de edad.

“Si me retiro, me muero… pero tampoco quiero luchar de 80 años, todo lo que empieza termina y lo que sube baja, pero hoy no podría decirte que en seis meses, un año o cinco años; sí lo tengo considerado y el día menos pensado, terminando de luchar en la Arena México, me desaparezco, borro mis redes sociales, agradezco a la lucha libre y me voy” dijo Atlantis