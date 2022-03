Deberían disfrutarme, porque nunca volverán a ver a alguien como yo: Ibra, al ser cuestionado sobre su retiro

De cara a los juegos de repesca rumbo a Qatar 2022 que sostendrá Suecia ante República Checa y Polonia, el veterano sueco Zlatan Ibrahimovic, aseguró que su calidad es única y jamás habrá otro jugador como él, esto al ser cuestionado sobre su retiro.

“ Creo que la mayor tristeza será suya, ya que no podrán verme jugar más. Deberían disfrutarlo ahora, porque nunca volverás a ver a alguien como yo ”, dijo en rueda de prensa.

De igual manera el “Gigante Sueco” de 40 años edad señaló que no jugará los 90 minutos en el duelo contra Republica Checa.

"No podré jugar los 90 minutos. Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure.”