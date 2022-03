¡Vamos México por el pase al mundial! Honduras jugará con equipo B

Aparentemente la Selección Mexicana de Fútbol no tendrá un domingo complicado en Honduras al enfrentar a su selectivo, ya que jugarán con un equipo B para el duelo eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

De acuerdo al secretario de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, el equipo centroamericano "no va a entregar el duelo" a pesar de jugar con un equipo B.

"Honduras jugará con equipo 'B', pero vamos a tratar de sacar los tres puntos para cerrar con dignidad, para al menos evitar el último lugar, una posición impensada (...) definitivamente, Honduras no va a entregar el partido, como no lo hizo ayer tampoco, dejando a Panamá al borde de la eliminación, incluso, del repechaje. Y es que ganarle a México siempre es un aliciente y una motivación muy grande para nuestros futbolistas".

"El hecho que Honduras en este momento pase por una crisis, o por una renovación de plantel, no significa que los jugadores no se vayan a morir en la cancha. México es México, independientemente de que ayer haya fallado goles, o no esté en el primer lugar, como acostumbra. México es una potencia en el área", señaló en entrevista para ESPN.