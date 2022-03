“No ayuda ni atrás ni adelante” dice el narrador Christian Martinoli sobre Héctor Herrera

El encuentro entre Honduras y México, de la Fecha 13 del Octagonal de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, se le ha complicado a la selección, por lo menos en la primera parte ya que no logró pasar de un empate sin goles.

De acuerdo con Medio Tiempo, Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, uno de los principales responsables es Héctor Herrera, quien ha lucido errático en su participación ante los catrachos.

"No te ayuda ni atrás ni adelante", apuntó Martinoli tras una pérdida de balón del futbolista del Atlético de Madrid., quien además se perderá el cierre de la Eliminatoria ante El Salvador por acumulación de tarjetas amarillas.

Para el comunicador, Herrera no termina de ponerse a la altura de su calidad, pues incluso ha ganado un puesto en el once titular del Atlético de Diego Simeone, algo que para Martinoli no tiene valía si no lo traslada al Tricolor.



"Si no demuestra el jugador que es en Selección Nacional lo que haga en el Atlético de Madrid me viene guango", sentenció junto a Luis Roberto Alves 'Zague'.



Héctor Herrera vive sus últimos meses en el futbol europeo, pues se unirá en verano al Houston Dynamo de la Major League Soccer de Estados Unidos, cuadro que lo convertirá en uno de los mejores pagados de su plantilla.

Con información de Medio Tiempo