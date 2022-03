El futbol mexicano está en deuda conmigo, quiero dirigir a la Selección: Hugo Sánchez (VIDEO)

El ex futbolista y actual comentarista de ESPN, Hugo Sánchez, aseguró que el futbol mexicano está en deuda con él y con el técnico Víctor Manuel Vucetich, pues a ninguno se le dio otra oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana, en cambio la Femexfut si consideró a Miguel “Piojo” Herrera.

"Que piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque lo tienen fácil como pasó con Tuca Ferretti en su momento, pero el futbol mexicano está en deuda con Vucetich y conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo", aseveró Hugo Sánchez

Fue en una entrevista para medios, donde Hugo Sánchez mencionó, que le encantaría poder volver a entrenar a la Selección Mexicana, pues cuando estuvo al frente de ella logró hacer un equipo competitivo, ya que obtuvo en tercer lugar en la Copa América de Venezuela en el 2007.

"Me encantaría estar en ello, pero lo veo difícil por las circunstancias. No estoy en activo, pero no hace falta para saber lo que tengo que hacer y están en deuda con Vucetich, porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo”, dijo Hugo Sánchez.