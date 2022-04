Checa a dónde y a qué hora ver el sorteo del Mundial Qatar 2022

Este viernes 1 de abril se llevará cabo el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en punto de las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El sorteo que todo el mundo está esperando, será transmitido a través de la señal de TUDN, TV Azteca y en el YouTube de la FIFA.

El sorteo se realizará sin que se conozcan a dos de los 32 invitados al torneo a realizarse en el invierno de 2022 en Qatar, pues faltarán los ganadores de los Repechajes que enfrentarán a selecciones de Concacaf, Conmebol, Asia y Oceanía.

Las 32 selecciones se acomodan en cuatro bombos de ocho equipos cada uno. La distribución de los países se define de acuerdo al ranking de la FIFA.

Los primeros siete lugares se acomodan en el Bombo 1 con el anfitrión Qatar y así consecutivamente con los demás bombos.

El sorteo comenzará con el Bombo 1 y terminará con el Bombo 4. Cada uno deberá vaciarse por completo antes de pasar al siguiente.

De acuerdo con el procedimiento se sacará una bola de un bombo de equipo, seguida de una bola de uno de los bombos de grupo. De esta manera, se determinará la posición en la que jugará dicho equipo.

Los equipos que pertenezcan a la misma confederación deberán mantenerse separados en cada uno de los ocho grupos, a excepción de la UEFA, que sostiene 13 equipos. Por lo que cinco de los ocho grupos deberán contar con dos escuadras europeas

Así quedaron los bombos, donde México estuvo a un lugar del ranking FIFA, para ser cabeza de grupo

BOMBO 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

BOMBO 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

BOMBO 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

BOMBO 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, (Ganador repechaje Costa Rica vs Nueva Zelanda), Ganador repechaje Perú vs Emiratos Árabes Unidos/Australia) y (Ganador repechaje Gales vs Escocia/Ucrania).

Con información de Medio Tiempo