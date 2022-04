VIDEO: “Hayya Hayya”, la canción oficial del Mundial Qatar 2022

El comité organizativo de Qatar 2022 presentó “Hayya Hayya" (Mejor Juntos, en español), la primera canción de la banda sonora del Mundial que se jugará a fin de año.



CANCION OFICIAL DEL MUNDIAL Hayya Hayya (Better Together) FIFA World Cup 2022

✅ https://t.co/rfIudAFs9s pic.twitter.com/HY0iFLO9Yf

— Ronald Collante (@ronald_collante) April 1, 2022

La canción se titula 'Hayya Hayya' que, por su traducción literal al español, significa 'Vamos Vamos' y el video muestra clips de anteriores Copas del Mundo, además de un homenaje al campeón mundial Diego Armando Maradona.

Este tema no será el único de la próxima justa en Qatar, pues la FIFA creó una iniciativa llamada FIFA Sound, en la que incluirá numerosas canciones que formarán parte del soundtrack de este torneo tan esperado.

'Hayya Hayya' se une a canciones como 'Gloryland' de Estados Unidos 1994, 'La copa de la vida' en Francia 1998, 'Waka Waka' de Sudáfrica 2010, 'We Are One' de Brasil 2014 y 'Live it Up' en el más reciente en Rusia, entre otras.