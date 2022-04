Puebla cae 2-1 ante Toluca y se desinflan los Larcaboys: suman tres partidos sin ganar (VIDEO)

El Club Puebla cayó ante Toluca por marcador de dos goles a uno en condición de visitante, con esta es la tercera jornada consecutiva en la que los ‘Larcaboys’ no pueden obtener un resultado favorable, en dichos encuentros están las únicas dos derrotas que tienen en el presente campeonato.

El conjunto de Toluca tomó la delantera apenas en el minuto 17, pues Kevin Castañeda disparó desde fuera del área y dejó sin oportunidad a Antony Silva, de esta manera se abrió el marcador.

Posteriormente al minuto 44, Robert Huerta aprovechó un rebote que dejó en el área chica el portero camotero y sólo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para poner el dos a cero parcial.

Sobre el tiempo de descuento del primer tiempo, en una jugada a balón parado, Israel Reyes aprovechó un buen centro y sólo tuvo que empujar el balón para marcar el gol del descuento y su segundo tanto en el torneo, el anterior fue en la jornada pasada contra Santos.

Con esto el equipo ‘camotero’ se quedó con 22 puntos y permanecerá en la tercera posición del campeonato una jornada más, sin embargo, con la derrota ya mencionada se suma el tercer partido seguido en el que los ‘Larcaboys’ no pueden ganar, pues también se perdió contra San Luis y empató contra Santos.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador ‘camotero’ Nicolás Larcamón justificó la derrota en la falta de contundencia que tuvo el equipo y dijo que el funcionamiento en términos generales fue bueno, por lo que el resultado no fue justo con lo mostrado en la cancha.

Además mencionó que sus dirigidos y él se fueron al vestidor con una sensación de molestia y enojo, pues en ningún momento se vieron superados ampliamente en el terreno de juego.

"No fuimos superados ni maniatados. Toluca fue contundente y nosotros no, no sentimos una superioridad marcada del Toluca para llevarse el triunfo, eso nos genera bronca, pero esto es así", dijo.