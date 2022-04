No hay crisis de resultados, pero el duelo vs Pumas es clave: Larcamón (VIDEO)

El entrenador del Club Puebla Nicolás Larcamón catalogó el duelo del fin de semana contra Pumas como un partido decisivo en cuanto a las aspiraciones camotearas para meterse directo a Liguilla, además de que es buen sinodal para salir de la mal llamada crisis por la que atraviesa el equipo.

En rueda de prensa, el ‘Ajedrecista’ mencionó que no le da importancia a lo que pueda hacer Pumas en su día a día, o lo motivado que puedan llegar al encuentro los universitarios, después de vencer a Cruz Azul y estar a un paso de llegar a la final de la Concachampions.

Sin embargo, el entrenador reconoció que sí es un partido de mucha importancia que marcará el rumbo de lo que resta de la temporada, así como las aspiraciones reales del equipo para meterse a la Liguilla de manera directa y poderle sacar provecho a los beneficios que eso conlleva.

Este viernes en punto de las 19:00 horas, el equipo de la Angelópolis recibe en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a los Pumas, en el duelo correspondiente a la jornada 13 el Clausura 2022 y el cual podría ser la salida de un bache que atraviesan los Larcaboys de tres partidos sin ganar.

Por su parte el propio Larcamón dijo que no hay una crisis en los resultados de las últimas tres jornadas, mismos que suman dos descalabros contra el Atlético de San Luis y Toluca, así como un empate con sabor a derrota como local ante Santos, sino que se acostumbró a la afición y prensa a tener buenos resultados en la primera parte del campeonato.

Sin embargo, el estratega argentino señaló que el funcionamiento del equipo es bueno y en ninguno de los partidos ya señalados se han visto superados, por el contrario, generan más ocasiones de gol que sus rivales.

“Estos últimos resultados y mal acostumbramiento que generó puntuar de la manera que se venía puntuando parece que lo que pasó en las últimas fechas es alarmante, pero no, no lo siento así; sería una complicación si en estos tres últimos partidos el equipo se hubiera visto superado o no hubiera tenido recursos para lastimar a los rivales”, dijo.