Checo Pérez no está conforme con el segundo lugar en el GP de Australia

El piloto, Sergio Pérez, comentó que está feliz de regresar al pódium en el GP de Australia, pero considera que también fue un mal día para el equipo.

Happy to be back on the podium! Its a shame that we lost Max. It was an important day for the championship. We know there’s plenty of work to do. Lets go @redbullracing ??

#AustralianGP pic.twitter.com/LQ10DZ0mty