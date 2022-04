¡Si me retiro, me muero! Dice Atlantis sobre dejar la lucha libre

Atlantis, el llamado Ídolo de los niños cuenta en sus vitrinas con nueve máscaras, entre las que destacan gladiadores de la talla de de Kung Fu, Mano Negra, Villano III, Último Guerrero y La Sombra, así como un sin número de campeonatos.

De acuerdo con Milenio, el luchador dijo “morirse si se retira, aunque tampoco quiere luchar de 80 años.



Todo lo que empieza termina y lo que sube baja, pero hoy no podría decirte que en seis meses, un año o cinco años; sí lo tengo considerado y el día menos pensado, terminando de luchar en la Arena México, me desaparezco, borro mis redes sociales, agradezco a la lucha libre y me voy.



Antes que eso pase, ¿cuéntanos cómo inició Atlantis en la lucha libre?

Yo soy de los Altos de Jalisco y todos los martes pasaban las luchas en vivo y me iba a acostar con mi papá a verlas, pero me quedaba dormido. Tenía siete u ocho años y era hiperactivo, mi papá no me soportaba, entonces un compadre de mi papá le dijo que me llevara a practicar la lucha libre en la Arena Coliseo de Guadalajara; hacíamos como hora y media para llegar, afortunadamente tuve al mejor maestro, aprendí cuatro tipos de lucha: grecorromana, olímpica, intercolegial y la libre, las cuales me han llevado a donde estoy.

¿Cuál ha sido la clave para convertirse en una leyenda del pancracio mexicano?

Como persona y como luchador profesional he llevado bien las cosas, sin polémicas, sin vicios, siempre por la derecha. Se dice fácil mantenerse 38 años a nivel nacional e internacional, pero es mucha disciplina, exigencia con uno mismo, y mucho amor porque este deporte te pasa muchas facturas, así que hay que estar al cien por ciento; estoy contento de todo lo que he hecho y no ha sido fácil.

Con información de Milenio