Larcamón niega crisis en el Club Puebla; pide a la afición tener paciencia

El entrenador del Club Puebla, Nicolás Larcamón, aseguró que no hay una crisis en el equipo a pesar de que no han conseguido una victoria en los últimos cuatro partidos, pues solo no se han dado los resultados a pesar del buen funcionamiento.

En rueda de prensa el Ajedrecista mencionó que los resultados no se le han dado, pero no es sinónimo de que haya una crisis en el equipo o que esto se esté dando por la supuesta falta de pagos.

Asimismo, mencionó que lo que tienen que hacer para salir de este bache por el que atraviesan es ser pacientes y seguir respetando el estilo de juego que han tenido desde su llegada al banquillo poblano.

Hay que recordar que en los últimos cuatro partidos el Puebla perdió ante San Luis y Toluca y empató con sabor a derrota, pues ganaba dos a cero contra Santos y Pumas, pero el marcador terminó igualado.