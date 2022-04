¡Nunca caminarás solo! El emotivo mensaje para Cristiano en el Liverpool vs Manchester United (VIDEO)

Este martes se jugó el partido pendiente por la fecha 30 de la Premier League, el clásico de Inglaterra entre Liverpool y Manchester United en el estadio de Anfield, en medio de un ambiente triste tras la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los gemelos de Cristiano Ronaldo, situación que hacía este encuentro un partido especial.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf