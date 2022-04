Chelís explota contra Faitelson tras llamarlo xenófobo “¿te es imposible dar una opinión sin insultar?”

El ex técnico del Club Puebla, José Luis Sánchez Solá “Chelís”, arremetió en contra de David Faitelson, ya que recriminó algunos comentarios del periodista en redes sociales.

El mejor “candidato” para Chivas se llama Matías Almeyda…

Es simple: nadie en el Guadalajara de los últimos 25 ha ganado lo que él gano…

Lo demás, son conjeturas, envidias y un ambiente xenofóbico sembrado por ex entrenadores mexicanos que hoy pululan en la televisión…

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 19, 2022

Fue a través de Twitter, donde se dio este encontronazo entre Chelís y David Faitelson, luego de que el periodista hiciera una publicación en la que aseguraba que el mejor candidato para dirigir Chivas es Matías Almeyda, a pesar de que en el país hay ex técnicos mexicanos que sembraron un ambiente xenofóbico.



Por lo que el ex técnico del Puebla contestó a la publicación hecha por Faitelson, y arremetió en contra del periodista contestando en forma de pregunta lo siguiente.



Es imposible dar una opinión sin insultar ? O crees que te da más veracidad si opinas con insulto ? https://t.co/k0Z31VqeWa

— José Luis Sanchez (@Elchelis) April 19, 2022



David Faitelson no se ha pronunciado al respecto del comentario del Chelís, sin embargo, este no es el primer encontronazo entre ambos ya que protagonizaron otro momento intenso durante el Mundial de Rusia en el 2018, cuando el periodista ninguneó al ex técnico del Puebla.

Con información de Record