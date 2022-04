¡Se volvió loco! Mike Tyson explota y golpea a joven que lo molestaba en un avión (VIDEO)

El ex pugilista, “Iron” Mike Tyson, estalló y golpeó a un joven que lo estaba molestando verbalmente por varios minutos en un avión, cuando se dirigía de la ciudad de San Francisco California a la Florida en los Estados Unidos.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! ?pic.twitter.com/UA4RiYMzXW