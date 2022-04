Aficionados en la Liga MX siguen de energúmenos: golpean en Pachuca a seguidores de Rayados (VIDEO)

La violencia en el futbol mexicano no se detiene. Ahora en el Estadio Hidalgo aficionados del Pachuca golpearon brutalmente a seguidores de los Rayados del Monterrey.



Bronca en el Hidalgo ??



Integrantes de la barra de @Tuzos golpearon a aficionados de Rayados.



Mismos aficionados de Pachuca piden calma “nosotros no somos así” @mmdeportesmx pic.twitter.com/sLF3sFyx1n

Tras el duelo que terminó 3-0 a favor los Tuzos, varios integrantes de la porra del Pachuca agredieron a aficionados de Rayados.

En un video captado en las inmediaciones del Estadio Hidalgo se observa como los integrantes del grupo de animación de Pachuca encaran a varias personas con playera de La Pandilla.

En el video se escucha como otros aficionados del conjunto de la Bella Airosa piden que no agredan a los aficionados de Rayados. "Ya déjenlo", "nosotros no somos así", "nosotros no hacemos eso", fueron algunas de las frases que lanzaron.

Fueron los propios aficionados de Pachuca los que denunciaron a los integrantes de la barra de Tuzos que agredieron a los seguidores de Rayados para que llegara la seguridad del estadio y controlara la situación.

Con información de MedioTiempo