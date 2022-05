La fortuna del Canelo Alvárez esta muy cerca de llegar al billón de dólares

Saúl “Canelo” Alvárez es uno de los deportistas más millonarios de la actualidad y además una maquina de hacer dinero gracias a su faceta empresarial que ha incrementando su fortuna casi al billón de dólares.

Según la información que han publicado sitios como Forbes, SportsBusiness y The Guardian, el pugilista mexicano tiene en promedio unos ingresos anuales de 54.1 millones de dólares, tomando en cuenta solo aspectos deportivos y patrocinios, pero lo mejor está por venir para el Canelo Alvárez.

En caso de mantener este ritmo de ganancias el mexicano para 2025 estaría llegando a una fortuna de medio billón de dólares solo considerando sus ingresos por pelear.

Pero Canelo ha demostrado tener una visión más alla del ring pues desde 2014 ha diversificado sus negocios lo que tiene al pugilist cerca de alcanzar la cifra del billón de dólares a mediano plazo.

El boxeador mexicano tiene sus propios productos con la marca Canelo Alvárez que lo han llevado a lanzar en Estados Unidos sus propios celulares llamados Canelo Phone, además cuenta con Canelo Energy que será su cadena de gasolineras que entrarán en funcionamiento próximamente.

