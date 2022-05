Precios para Atlas vs Chivas están por las nubes; aficionados se quejan en redes

Tras el anuncio de la venta de boletos para el duelo de vuelta por los cuartos de final, Atlas FC contra Club Chivas, fanáticos se quejaron del costo tan alto de los boletos, pues rebasan los 3 mil pesos.

A través de redes sociales, aficionados, se pronunciaron respecto a los precios de los boletos del tan esperado encuentro tapatío, y es que el más caro alcanza un precio de tres mil 402 pesos, mientras que el boleto más barato en el Estadio Jalisco es de 584 pesos.



“Oigan @Chivas por sus boletos carísimos y su estadio hasta Timbuktú, tendré que ir a ver a @10Ronaldinho vs Atlas. Te odio @jorgevergara”

“Gerardo Iván [email protected] Los precios para los boletos del Clásico Atlas vs Chivas están muy caros,que les avisen que casi están eliminados..” “Neta wey como puede ser que un equipo como chivas wey chivas sii que es un equipo mediocre lo boletos estén más caros que vs el campeón de cartón jajaja atlas no vende ni siendo campeón no se cotizo ni tantito”