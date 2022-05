Campeón, descenso y puesto para Champions: todo esto se definirá en la última jornada de la Premier

Liverpool y Manchester City han vivido una batalla toda la temporada de la Premier League y el final será cardiaco pues ambos equipos necesitan ganar si quieren salir campeones.

Con 89 puntos, Liverpool sigue a la caza del Manchester City que cuenta con 90 puntos, ambos equipos en casa se jugarán este domingo en la última jornada todas sus aspiraciones.

Manchester City y Pep Guardiola tienen un gran margen de error pues depende de ellos salir campeones, pues hasta perdiendo, mientras Liverpool no gane, saldrán campeones.

Sin embargo los dirigidos por Klopp estan obligados a sumar y esperar el resultado del Manchester City para obtener el título.

Triunfo: Si ganan, deberán esperar a que Manchester City no saque la victoria ante Aston Villa.

Empate: Con una igualada ante los Wolves, deberán esperar a que Manchester City pierda por siete goles o más ante Aston Villa.

Derrota: Automáticamente le da el título al conjunto de Pep Guardiola

Manchester City, Liverpool y Chelsea ya aseguraron su puesto en la próxima temporada de la UEFA Champions League, el último lugar se lo juegan Tottenham y Arsenal.

Los gunners necesitan que Tottenham pierda y ellos obtener los tres puntos para superar a su vecino de Londres y obtener su boleto de Champions League.

Por el momento Arsenal y Manchester United tiene puesto en la UEFA Europa League, pero una derrota de Cristiano y compañía podría cederle su lugar al West Ham.

Para la Europa Conference League, el cupo seguro lo tiene West Ham, sin embargo podrían cederle ese lugar al Manchester United con una victoria y derrota respectivamente.

Nortwich y Watford son los dos conjuntos que ya descendieron, pero la última plaza del descenso se la pelean Everton, Leeds United y Burnley.

Burnley necesita ganar pero también que pierdan Leeds United y Everton.

Leeds United ganando se salva y que no gane el Burnley.

Everton con una victoria asegura su permanencia en la Premier League.

