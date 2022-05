Karen Díaz hace historia, será la primer árbitro mexicana en participar en una Copa Mundial

Karen Díaz, fue convocada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), para participar como árbitro en el Mundial de Qatar 2022 por lo que será la primer mexicana en estar en una competición internacional.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la FIFA, donde se dio a conocer la noticia del llamado de la árbitro mexicana, para participar en el Mundial de Qatar 2022, en donde además de ella colaborarán otras 5 mujeres.

FIFA Selects Female Referees to Officiate at 2022 Men's World Cup in Qatar for First Time https://t.co/FlvrNzhwIF

Karen Díaz participará como asistente arbitral, dentro de la cuarteta de jueces que encabeza César Ramos, además junto a ella estará Alberto Morín y Fernando Guerrero en el VAR.

Congratulations to:



Yamashita Yoshimi ??

Stephanie Frappart ??

Salima Mukansanga ??



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup ? pic.twitter.com/tnCS3zImSd