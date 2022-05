Madridistas explotan contra Mbappé por hacerlos esperar

Kylian Mbppé sigue sin anunciar en donde está su futuro, generando un sinfín de rumores entre PSG y Real Madrid, lo que ya provocó la furia de los aficionados españoles.

Ha sido prácticamente un año de incertidumbre, pues desde el verano pasado, se hablaba del fichaje del delantero francés con el Real Madrid, por lo que la afición ya perdió la paciencia.

Mbappé tiene sobre la mesa la oferta del Real Madrid y la del PSG quien busca su renovación, lo que ha puesto a dudar al francés sobre su futuro.

Apenas esta semana, los reportes daban como un hecho el fichaje de Kylian con Real Madrid, pero en las últimas horas tomó fuerza el rumor de que se quedará en Paris.

Esta situación provocó que explotaran los aficionados y el #Mbappe ya es tendencia en redes, donde los memes criticando su indecisión no han faltado.

Quizá suene raro esto pero una cosita: Si Mbappé todavía está dudando si fichar por el Madrid, solo le digo que no mereces jugar en este club ni tampoco con esta afición.

Mbappe jamás superará Esto!



Cristiano dejo unos de los mejores Man Utd de la historia por ir a un Madrid que no ganaba



Venia de Ganar CHAMPIONS, 3 Premier, Mejor Jugador Premier, Bota de Oro, Balón de Oro, The best!



Esto si era Madridismo, Esto si era deseos de ir al Madrid pic.twitter.com/VwZ9BeiFTn